منتخب سيدات ايران للكرة الطائرة جلوس يهزم نظيره الاسترالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تغلبت إيران على أستراليا بنتيجة 3-0 (25-5، 25-7، 25-6) في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للكرة الطائرة جلوس 2025 اليوم الاثنين.

وتُقام البطولة في هانغتشو، الصين، في الفترة من 9 إلى 19 يونيو. تضم بطولة PVAO 2025 فئتي الرجال والسيدات، لكن إيران تنافس فقط في فئة السيدات.

تتنافس في المجموعة أ للسيدات منتخبات كوريا وتايلاند والصين المضيفة، بينما تضم المجموعة ب أستراليا وإيران واليابان ومنغوليا.

قال هادي رضائي، المدير الفني لمنتخب ايران: "الصين بطلة الألعاب البارالمبية، وهي من أقوى الفرق في آسيا. كما تحتل اليابان المركز الحادي عشر عالميًا. ستتنافس الصين وإيران واليابان على المراكز الثلاثة الأولى".

هذا وسيلعب المنتخب الإيراني الوطني ضد اليابان ومنغوليا في الأيام المقبلة.

مانتهى/