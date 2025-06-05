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٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٥٨ م

مصدر إيراني: ندرس فكرة شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية كضمان لاي اتفاق محتمل

مصدر إيراني: ندرس فكرة شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية كضمان لاي اتفاق محتمل

أعلن مصدر إيراني مسؤول ان إيران تدرس بجدية فكرة شرق أوسط خال من الأسلحة النووية كضمانة وجزء من أي اتفاق محتمل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مصدر رسمي إيراني في مقابلة مع قناة الجزيرة أن طهران تدرس بجدية فكرة شرق أوسط خال من الأسلحة النووية.

وأكد أن هذا الإجراء يأتي كضمانة وجزء من أي اتفاق محتمل بشأن القضية النووية الإيرانية.

وفي وقت سابق، كتبت الصحافية الأميركية لارا روزن: "بناء على معلومات تلقيتها من خبيرين على اتصال بالمفاوضين الإيرانيين، فإن إيران تدرس المطالبة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط في ردها المتبادل على الولايات المتحدة".

وأضاف: "أحد هؤلاء الخبراء يعتقد أن إيران قد تتقدم بهذا الاقتراح رداً على الطلب الأميركي بـ"التخصيب الصفري".

وأشار إلى أن هذا يدل على أن الجانبين ما زالا بعيدين كل البعد عن التوصل إلى اتفاق.

رمز الخبر 1958875
جواد ماستری فراهانی

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