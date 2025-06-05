اسلامي: إيران وصلت إلى مرحلة النضج الكامل في دورة الوقود النووي والغرب لايقول الحقيقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد اسلامي في تصريحات متلفزة اليوم الخميس: "تتمتع التكنولوجيا النووية بمكانة استراتيجية بسبب دورها وتأثيرها في اكتشاف العلم والتكنولوجيا، وهي من بين تقنيات انتاج السلطة والقوة التي حاول نظام الهمينة، وخاصة الأميركيين، احتكارها بشكل غيرشرعي وقسري".

وتابع: "الغرب عازم على هذا المسار واستخدم كل الوسائل بما في ذلك الأعمال الإرهابية والتخريب وغيرها لوقف عحلة تقدم إيران".

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "لقد وصلنا اليوم إلى مرحلة النضج الكامل، حيث نمتلك جميع العناصر اللازمة لدورة الوقود النووي، التي تُشكل أساس الصناعة النووية. لذلك، الغرب لايطيق هذه القضية، ويسعى جاهدًا لتصعيد غضبه ومعارضته ومضايقته بكل الطرق الممكنة".

اكد إسلامي ان التكنولوجيا النووية مؤثرة في كافة المجالات، وفي إشارة إلى قضية التخصيب، تابع: "إن أساس وقاعدة الصناعة النووية هو التخصيب، وإذا لم يوجد التخصيب، فلن يمكن الحصول على الوقود النووي".

وتابع إسلامي: "الغرب يقول إن إيران ليس لها الحق في امتلاك مفاعل إيراني، وهذا يعني لا يمكن أن يكون لدينا أي صناعة، وبطبيعة الحال يقولون أنه يمكنكم أن تمتلكوا محطة للطاقة، ولكن عليك دائماً استيراد الوقود اللازم لها. هذه هي الأشياء التي يقولونها دائمًا، ورد إيران واضح".

وأضاف: "إن سيطرة الصهاينة على مراكز القرار في الولايات المتحدة ستسرع تدمير أميركا بالتأكيد.. إنهم تيار فكري يهيمن على العملية السياسية وصنع القرار في أمريكا ويسعى إلى تدمير إيران ايضا بأقصى قدر من الضغط".

وأضاف: "هناك فئة أخرى في أميركا تقول إنه يجب عليكم قبول الحقيقة بشأن إيران والانخراط فيها، لكن صوت هذه الحركة الفكرية لا يملك قوة وسائل الإعلام".

وأضاف إسلامي: "إذا لم يكن لدينا دورة الوقود والقدرة على تصميم وبناء المفاعلات، فلن نتمكن من الادعاء بأننا نوويون، ونحن عند هذا المستوى الآن وقد تضاعف نمو أنشطتنا وتعزيز قدراتنا بمقدار ستة أضعاف".

قال إسلامي: "ليس المهم درجة التخصيب. ان المفاعل النووي في طهران الذي نستخدمه تم بناؤه من قبل الأميركيين. وفي كندا والولايات المتحدة، تعمل مثل هذه المفاعل على درجة تخصيب 90% من الوقود".

وأكد أن التخصيب بنسبة 20% ضروري لتشغيل المفاعلات البحثية، وقال: "لقد أثبتت إيران قدرتها على بناء الثقة من جانب واحد.. لقد نفذت إيران الاتفاق النووي بشكل أحادي الجانب لأكثر من عام ونصف".

وأكد أن ما حققناه جاء بفضل جهود أبنائنا، وأضاف: "الحقيقة ليست ما يقوله الغربيون، وهم يعتقدون أن التقدم والتنمية يجب أن يكونا تحت رايتهم".

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