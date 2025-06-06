القوات المسلحة اليمنية تُعلّن استهداف مطار اللد في منطقة "يافا" المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن "سبأ نت" ان القوات المسلحة اليمنية اوضحت في بيان صادر عنها الخميس، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".

وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح وأجبرت الملايين من الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار، مشيرة إلى أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جريمة التجويع والتعطيش التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة، وردا على عدوانه على ضاحية بيروت الجنوبية.

وحيت القوات المسلحة اليمنية في هذه الأيام المباركة كافة الصامدين المجاهدين الأوفياء الصادقين في غزة العز والمجد والإباء والكرامة، وكل فلسطين خط الدفاع الأمامي عن كل الأمة الإسلامية.

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