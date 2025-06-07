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٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٣٨ ص

الحجاج يواصلون رمي الجمرات بأول أيام التشريق

الحجاج يواصلون رمي الجمرات بأول أيام التشريق

يتواصل رمي الجمرات خلال أيام التشريق الثلاثة، وبإمكان الحجاج بعد رمي جمرة العقبة الكبرى التوجه في أي وقت إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وهو آخر أركان الحج.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان منذ فجر أمس الجمعة أول أيام عيد الأضحى، شرع أكثر من 1.6 مليون حاج في رمي 7 حصيات على كل من الجمرات الثلاث التي ترمز إلى الشيطان في وادي منى، الواقع في مشارف مدينة مكة المكرمة.

وتحيي هذه الشعيرة ذكرى رجم نبي الله إبراهيم -عليه السلام- للشيطان في المواضع الثلاثة التي يُعتقد أنه حاول فيها ثنيه عن تنفيذ أمر الله بالتضحية بابنه إسماعيل عليه السلام.

وكان الحجاج قد وقفوا الخميس على جبل عرفات وأدوا الركن الأعظم للحج.

وشهد موسم الحج هذا العام تنفيذ سلسلة من الإجراءات للحد من آثار الحرارة الشديدة، إلى جانب حملة واسعة ضد الحجاج غير النظاميين، مما أدى إلى تراجع كثافة الحشود.

/انتهى/

رمز الخبر 1958929

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