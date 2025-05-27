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٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٤٧ م

السفیر الایراني: السعودية تبذل قصارى جهدها لخدمة الحجاج والإيرانيون ملتزمون بالقوانين

السفیر الایراني: السعودية تبذل قصارى جهدها لخدمة الحجاج والإيرانيون ملتزمون بالقوانين

أكد السفير الإيراني لدى السعودية، عليرضا عنايتي أن السلطات السعودية تبذل قصارى جهدها لخدمة الحجاج، مضيفاً: "الحجاج الايرانييون أيضا يحترمون حرمة الحرمين الشريفين ويلتزمون بالقوانين والأنظمة". 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي رضا عنايتي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السعودية على صفحته الشخصية: "لقد جاؤوا من كل حدب وصوب إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، راجين الرحمة والمغفرة الإلهية، وأرض الحرمين الشريفين تستقبل ضيوف الرحمن والحجاج الإيرانيين بكل احترام".

وأكد أن السلطات السعودية تبذل قصارى جهدها لخدمتهم، وأضاف: "الحجاج يحترمون حرمة الحرمين الشريفين ويلتزمون بالأنظمة واللوائح ولا أحد يقبل الكلمات السيئة والمهينة.

هذا واعتقلت السلطات السعودية امس الاثنين حاجا ايرانيا من رجال الدين بعد قيامه بنشر مقطع فيديو انتقد الأوضاع في السعودية.

/انتهى/

رمز الخبر 1958524
جواد ماستری فراهانی

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