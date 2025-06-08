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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٠ ص

اكتشاف نوع جديد من الأسماك في هرمزغان

اكتشاف نوع جديد من الأسماك في هرمزغان

أعلن مدير عام حماية البيئة في هرمزغان عن نجاح مجموعة من الباحثين الإيرانيين في التعرف على نوع جديد من عائلة أسماك الكارب (Cyprinidae) في حوض مكران المائي.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح له يوم الأحد، أوضح حبيب مسيحي تازياني أن هذا الاكتشاف العلمي تم بواسطة فريق من الباحثين من قسم البيولوجيا في جامعة شيراز وإدارة حماية البيئة في هرمزغان، وقد نُشرت نتائجه في مجلة (ZOOTAXA).

وأشار إلى أن حوض مكران يتمتع بتنوع بيولوجي عالٍ، وأن التعرف على هذا النوع الجديد يعد دليلاً على غنى التنوع البيولوجي في محافظة هرمزغان، مما يبرز أهمية الحفاظ على النظم البيئية المائية في هذه المنطقة.

من جانبه، أكد حميدرضا إسماعيلي، أستاذ في جامعة شيراز والمعد الرئيسي لهذه الدراسة، أن هذه الاكتشافات تمت بناءً على دراسات جزيئية وتحليل دقيق للأشكال.

وأضاف إسماعيلي أن النتائج المتوقعة من هذه الدراسة ستساهم في وضع برامج حماية للأنواع المحلية في إيران.

يُذكر أنه تم اكتشاف نوع جديد من الأسماك يُعرف باسم "الجوبي الرملي" على سواحل قشم-جاسك في وقت سابق.

/انتهى/

رمز الخبر 1958956
یاسر المصری

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