وأفادت وكالة مهر للأنباء وفد العتبة العلويّة المقدّسة يسلّم راية الغدير الأغرّ إلى العتبة الرضوية المقدسة.

بدوره عبّر اسفندياري عن غاية الاعتزاز والفخر بحمل راية الغدير الأغرّ ورفعها في المناسبة الميمونة في رحاب المرقد المبارك لتكون أمام أعين وأنظار الزائرين للمرقد الرضوي المقدس.

يُذكَر أنّ العتبة العلويّة المقدّسة تُواصل برنامجها الخاص بتسليم رايات الغدير الأغرّ في داخل العراق وخارجه ضمن أبرز فعاليات أسبوع الغدير الدولي الذي سيُقام بنسخته الرابعة عشرة في رحاب مرقد أمير المؤمنين الامام علي (عليه السلام) بفعاليات دينية وثقافية وفنية تُقام لأول مرّة في داخل الحرم العلويّ المطهّر وفي صحن السيدة فاطمة الزهراء (عليهما السلام)، وفي داخل العراق وخارجه.

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