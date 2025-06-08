انعقاد الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين ايران وايطاليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية الإيطالية عُقدت برئاسة مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وريكاردو غواريلي، وكيل وزارة الخارجية الإيطالية.

وخلال هذه الجولة من المشاورات السياسية، نوقشت مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، بما في ذلك القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والقنصلية، والقضايا الدولية، بما في ذلك المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتطورات الإقليمية، وشرح الطرفان وجهات نظرهما ومواقفهما في هذا الصدد.

كما اتفق الطرفان على متابعة بعض القضايا المطروحة وعقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين البلدين في روما.

كما التقى نائب وزير الخارجية الإيطالي والوفد المرافق له بوزير الخارجية سيد عباس عراقجي وأجرى محادثات معه.