إيران تشيد بدور قطر البنّاء للمساعدة على منع تصاعد انعدام الأمن في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال اتصال هاتفي صباح اليوم، استعرض كلٌّ من "مجيد تخت روانجي"، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و"محمد الخليفي"، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة في أعقاب اعتداءات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران.

وأكد تخت روانجي، في إشارة إلى العلاقات الودية والمتينة بين إيران وقطر، عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة وتعزيز العلاقات بين البلدين على أساس حسن الجوار والمصالح العليا للجانبين.

كما أشار نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية إلى اعتداءات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران ودول المنطقة، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال التعاون والتفاهم مع دول المنطقة، لن تسمح لهم بالتسبب في الانقسام بين دول المنطقة.

كما أشاد روانجي بدور قطر البنّاء في المساعدة على منع تفاقم انعدام الأمن في المنطقة.

وفي معرض إشارته إلى العلاقات المتميزة بين إيران وقطر، ذكّر محمد الخليفي بضرورة تضافر جهود جميع دول المنطقة للحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًا عزم قطر على القيام بدور بنّاء في هذا الصدد.

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