وزير السياحة: استراتيجية الحكومة هي إعادة فتح مسار العلاقات مع مصر

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار صالحي امیري إلى الإنجازات التي تحققت خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، حيث قال: "لقد أجرينا محادثات ثنائية مع مصر، التي تضم 115 مليون نسمة وتتمتع بقدرات حضارية وتراثية ودينية كبيرة، وذلك في إطار إعادة بناء العلاقات. وقد قمت بزيارة مصر بعد عملية بناء الثقة لتسهيل العلاقات."

وأضاف: "المصريون مهتمون بتطوير العلاقات مع إيران، وإرادة الحكومتين هي إعادة فتح المسار. يجب أن تُعزز الدبلوماسية السياسية بين البلدين، وقد تم اتخاذ خطوات جيدة حتى الآن، ولا توجد عوائق جدية أمام تطوير السياحة."

وتابع صالحي امیري: "نحن نسعى لتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المصري. لقد أجرينا الجولة الأولى من المفاوضات، ومن المقرر أن تستمر المحادثات. يجب إزالة العوائق للوصول إلى مذكرة تفاهم نهائية."

وأكد وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية على أنه تم إعداد الأرضية لتطوير العلاقات الدبلوماسية في مجال السياحة. وأعرب عن تفاؤله بوجود وزير الخارجية، حيث تتجه العلاقات السياسية نحو إعادة البناء، مما سيسهل أيضاً العلاقات الثقافية.

كما أشار صالحي امیري إلى دعوة القطاع الخاص المصري للمشاركة في المشاريع السياحية الكبرى في إيران، قائلاً: "نحن مستعدون لتسهيل المسارات الجوية والبرية بين البلدين وتصميم جولات تاريخية ودينية مشتركة. كما نعمل على تفعيل مشاريع مشتركة في مجال الضيافة والسياحة في إطار الاتفاقات الاستراتيجية."

يُذكر أن وزير التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة قد زار مصر الشهر الماضي بدعوة من الحكومة المصرية، وذلك في إطار تعزيز الدبلوماسية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومشاركته في الاجتماع الرابع لوزراء السياحة لمجموعة D-8 في القاهرة.

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