خزينة الجواهر الوطنية تفتح أبوابها للزوار اعتبارًا من اليوم

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإن خزينة الجواهر الوطنية ستظل مفتوحة للعموم، حيث يستمر بيع التذاكر في أيام الزيارة حتى الساعة 11:30 صباحًا.

يمكن للراغبين في زيارة الخزينة التوجه إليها من يوم السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع، باستثناء أيام العطل، وذلك من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

تقع خزينة الجواهر الوطنية في طهران، في ميدان الإمام الخميني (ره)، شارع فردوسي، بالقرب من تقاطع استانبول، عند مدخل زقاق البنك المركزي. تجدر الإشارة إلى أن الخزينة ستكون مغلقة أيام الأربعاء إلى الجمعة وأيام العطل الرسمية.

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