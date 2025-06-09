أعضاء لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي يزورون مفاعل طهران البحثي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، خلال حضورهم اجتماعًا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مفاعل طهران البحثي (شهيد فخري زاده) ومختبرات إنتاج المواد الصيدلانية المشعة.

وخلال هذه الزيارة، اطلع ممثلو مجلس الشورى الإسلامي على أحدث الإنجازات العلمية والتكنولوجية للبلاد في مجال التكنولوجيا النووية، وتعرفوا على عملية إنتاج المواد الصيدلانية المشعة وتطبيقاتها في المجال الصحي.

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أيضاً مع رئيس منظمة الطاقة الذرية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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