تحديد ممثلي كرة القدم الإيرانية في المسابقات الآسيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الاتحاد اليوم عن قائمة الأندية المشاركة في ثلاث مسابقات للأندية للرجال للموسم 2025-2026.

تم تحديد تشكيل الأندية في ثلاث بطولات هي دوري أبطال آسيا النخبة (ACL Elite)، ودوري أبطال آسيا 2 (ACL Two)، ودوري التحدي الآسيوي (ACGL) بناءً على الحصص النهائية للموسم 2025-2026 وقائمة الأندية الحاصلة على التراخيص.

مع احتساب المرحلة التمهيدية لكل مسابقة، سيشارك ما مجموعه 85 فريقًا من 37 اتحادًا عضوًا في الاتحاد الآسيوي في المنافسات القارية، مما يعكس عزم الاتحاد على تنظيم مسابقات عالية المستوى لتعزيز جودة كرة القدم الآسيوية.

وستقام المرحلة التمهيدية في يومي 12 و13 أغسطس 2025، بينما سيتم إجراء قرعة مرحلة دوري أبطال آسيا النخبة ومرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا 2 في 15 أغسطس، في حين تم تحديد موعد قرعة مرحلة المجموعات لدوري التحدي الآسيوي (ACGL) في 28 أغسطس.

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