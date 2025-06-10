افتتاح ثمانية محطات للطاقة الشمسية في العاصمة الايرانية، طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد صابر باغ خاني بور إن افتتاح هذه المحطات يأتي في ست مناطق من بلدية طهران، تزامناً مع أسبوع البيئة. وأكد أن مدينة طهران، بصفتها عاصمة إيران، تلعب دوراً استراتيجياً مهماً في مجال استخدام الطاقة المتجددة في البلاد، نظراً للمشكلات البيئية، وارتفاع استهلاك الطاقة في المباني المختلفة، وعدم توازن الكهرباء التي تمثل تحديات رئيسية للعاصمة.

وأضاف: "تستهلك مدينة طهران حوالي 23 ألف جيجاوات ساعة من الطاقة الكهربائية في جميع الاستخدامات، بما في ذلك الاستخدامات المنزلية والتجارية والعامة، حيث تساهم بلدية طهران بـ 300 جيجاوات ساعة، مما يمثل 1.3% من إجمالي الاستهلاك. لذا، هناك حاجة ملحة للتعاون في مجال الطاقة وتطوير استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مدينة تتمتع بإمكانات كبيرة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية، وخلايا الوقود، والطاقة المائية."

وأشار مدير عام البيئة في بلدية طهران إلى أن بلدية طهران، باعتبارها واحدة من الجهات الرئيسية المسؤولة عن المدينة، يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تطبيق وتطوير الطاقة المتجددة. لذلك، كانت إدارة البيئة والتنمية المستدامة في بلدية طهران من بين المؤسسات النشطة في تطوير الطاقة الجديدة في المدينة خلال السنوات الأخيرة، وقد قامت بعدة إجراءات في سبيل تشكيل نموذج ثقافي وتعزيز الوعي في هذا المجال. ويعتبر إنشاء محطات الطاقة الشمسية في المناطق الـ 22 من أهم الخطوات التي اتخذتها البلدية في هذا السياق.

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