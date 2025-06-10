وزير الدفاع الإيراني: ضربة وزارة الأمن أظهرت للعالم قوة إيران الاستخباراتية

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ ان وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة بعث رسالة تهنئة إلى وزير الأمن، مهنئًا بانتصار رجال الاستخبارات في المواجهة الاستخباراتية مع الكيان الصهيوني.

ونص الرسالة على النحو التالي:

حجة الإسلام والمسلمين السيد إسماعيل خطيب

وزير الأمن المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن العملية القوية والاستثنائية التي نفذها مجاهدو الإمام المهدي (عج) المجهولون في كشف معلومات حساسة تتعلق بالكيان الصهيوني، أظهرت مجددًا قدرة النفوذ ومستوى الإشراف والتفوق الاستخباراتي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ساحة الأمن الإقليمي والدولي المعقدة والمليئة بالتحديات.

هذا الانتصار الباهر، الذي يُجسّد الحكمة الأمنية والإيمان الراسخ والجهود المتواصلة لأبناء هذا الشعب في وزارة الأمن، لم يُسقط فقط الأسطورة الوهمية التي صنعها "الموساد"، بل كسر أيضًا صورة الهيبة المصطنعة للجهاز الأمني للكيان الصهيوني البغيض، ووجه صفعة قوية جديدة لهيبته الواهية.

ولا شك أن هذا الإنجاز الفريد، يأتي في سياق الضربات المتتالية لمحور المقاومة وعملية "طوفان الأقصى"، مسهمًا في الانهيار المتجدد لهيبة الكيان الصهيوني المغتصب، ومبشرًا بزواله القريب، وتحقيق الوعد الإلهي الحتمي بانتصار الحق على الباطل.

وإنني إذ أبارك لكم هذا الإنجاز الكبير والمشرّف، أتوجه بالتحية لكم ولجميع زملائكم الكرام، ولكل المخلصين لأمن وعزة إيران الإسلامية، سائلًا المولى القدير دوام التوفيق لهذا الجهاز الموقّر في مسيرة تعزيز الاقتدار وحماية كيان الثورة الإسلامية.

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