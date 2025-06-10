المتحدث باسم القضاء: المعلومات التي حصلنا عليها من "اسرائيل" أثبتت قوة ايران الاستخباراتية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم السلطة القضائية اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي: "العمل الذكي لوزارة الأمن الإيرانية في اختراق أجهزة الأمن التابعة للكيان الصهيوني عملية تاريخية وناجحة، أسفرت عن الحصول على معلومات قيّمة للغاية من هذا الكيان. وقد أثار هذا الإنجاز موجة من الفخر والأمل لدى الشعب الإيراني والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف اصغر جهانغير: "يشير هذا النصر، الذي تحقق في مجال الهجوم الاستخباراتي، إلى تنامي نفوذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الأمن والاستخبارات".

وتابع: "نهنئ رجال الاستخبارات في وزارة الامن على هذا الانجاز، كما نهنئ أيضًا جميع الشعوب المظلومة التي تسعى لإنهاء هيمنة الكيان الصهيوني الغاصب".

وأكد: "على الأعداء أن يعتبروا هذه العملية إنذارًا خطيرًا؛ لأن إيران الإسلامية، التي أصبحت أقوى من أي وقت مضى، معتمدة على قيمها الأصيلة، تتخذ خطوات حاسمة نحو الوفاء بمسؤولياتها الإستراتيجية ولن تتراجع عن مبادئها".

/انتهى/