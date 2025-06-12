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١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٠ ص

عراقجي یلتقي رئيس مؤسسة ساساكاوا للسلام في اليابان

عراقجي یلتقي رئيس مؤسسة ساساكاوا للسلام في اليابان

تباحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس مؤسسة ساساكاوا للسلام اليابانية في أوسلو بالنرويج حول قضايا مختلفة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى مع رئيس مؤسسة ساساكاوا للسلام اليابانية أتسوشي تسونام، وناقشا قضايا ثنائية، على هامش مؤتمر أوسلو العالمي الثاني والعشرين في النرويج.

/انتهى/

رمز الخبر 1959148
شیرین سماره

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