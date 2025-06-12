عراقجي یلتقي رئيس مؤسسة ساساكاوا للسلام في اليابان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى مع رئيس مؤسسة ساساكاوا للسلام اليابانية أتسوشي تسونام، وناقشا قضايا ثنائية، على هامش مؤتمر أوسلو العالمي الثاني والعشرين في النرويج.

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