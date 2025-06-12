قااني: مزاعم ضعف إيران والمقاومة مجرد احلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد قوة القدس في حرس الثورة، العميد إسماعيل قاآني، قال خلال مراسم تأتبين شهداء مقر ثامن الأئمة عليهم السلام، التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، إن جيوش العالم العظيمة ما زالت ترتعد خوفا عند وصولها إلى حقل الإلغام.

وأكد قااني ان إيران ليست من دعاة الحرب وستواصل دعم المقاومة.

وتابع طورنا قدراتنا العسكرية خلال الاشهر الماضية بمستوى يذهل الجميع.

واشار الى انه لمدة 66 يوما اجتمعت كل جبهات الكفر والناتو وأميركا وقاتلت مجموعة من حزب الله وتقدمت اقل من 2 كلم فقط وهذه الاثار واضحة في جنوب لبنان.

ولفت إلى ان الصهاينة لم يتقدموا سوى 2 كيلو مترا بعد ستة اشهر من المعارك مع حزب الله.

وشدد على أن إيران تفاوض اليوم من مبدأ الحكمة والتدبير لافتا إلى انه على عكس السابق فإن البلاد اليوم غير مرهونة بالمفاوضات والتطور الذي حققه القطاع العسكري خلال الاشهر الستة الاخيرة مذهل للغاية.

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