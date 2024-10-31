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٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٤٨ م

العميد قاآني للشيخ نعيم قاسم: اخوانكم في قوة القدس إلى جانبكم حتى اقتلاع الصهاينة وتحرير فلسطين

العميد قاآني للشيخ نعيم قاسم: اخوانكم في قوة القدس إلى جانبكم حتى اقتلاع الصهاينة وتحرير فلسطين

اكد قائد قوة القدس في حرس الثورة، العميد إسماعيل قااني، للامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وقوف مقاتلي قوة القدس الى جانب حزب الله "حتى اقتلاع الشجرة الصهيونية الخبيثة وتحرير فلسطين و القدس الشريف".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد قوة القدس في حرس الثورة، العميد إسماعيل قااني، ارسل برقية تهنئة للشيخ نعيم قاسم لانتخابه امينا عاما لحزب الله.

وقال العميد قاآني في الرسالة: نحمد الله على اختياركم لتتقلدوا هذه المسؤولية الكبيرة والقيمة كأمين عام لحزب الله البطل، أنتم شخصية مجاهدة عريقة تتمتع بسجل مشرف ومحبة كبيرة بين أبناء الشيعة الأوفياء والمجاهدين الشرفاء في المقاومة.

واضاف: أحيي الذكرى الخالدة والمقام الرفيع للمجاهد الكبير الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد الكبير والمضحي السيد هاشم صفي الدين، وللقادة والمسؤولين والمجاهدين والشهداء.

وتابع: أسأل الله العظيم أن تستمر هذه المسيرة النورانية والجهادية للشهداء تحت قيادتكم ورعايتكم، بمزيد من القوة والثبات.

وفي الختام اكد العميد قاآني: إخوتكم في قوة القدس سيبقون الى جانبكم والى جانب حزب الله البطل، حتى اقتلاع الشجرة الصهيونية الخبيثة وتحرير فلسطين و القدس الشريف.

رمز الخبر 1950224

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