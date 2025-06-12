بزشكيان: قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية كان خبيثا.. سنواصل تخصيب اليورانيوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح مسعود بزشكيان في لقاءٍ مع مثقفين ونخب وناشطين ثقافيين في إيلام عصر الخميس: "كان قرار مجلس المحافظين مضللا، وسنواصل تخصيب اليورانيوم بإمكانيات شبابنا وقدراتنا المحلية، مؤكدا: مهما فعل الأعداء فلن يتمكنوا من سلبنا تقدمنا العلمي.

وقال: اليوم، أصدرت إنجلترا وفرنسا وألمانيا قرارًا ضد إيران. لا أفهم كيف نتعاون معهم حتى لا يكونوا خبيثي التصرف، ويسمحوا لشعب هذا البلد بالوقوف على قدميه والعيش باستقلالية.

واكد بزشكيان: سنمضي في طريقنا، وسنواصل التخصيب، ولن نتراجع عن التوجه الحالي.

وتابع: سنبني الوطن بهؤلاء الشباب، وحتى لو دمروا تأسيساتنا بالقنابل فلن يوقفوا مسيرة تطورنا ، وسنعيد بناءها مهما فعلوا.