تعليق الرحلات في مطار الإمام الخميني (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة لمدينة مطار الإمام الخميني (رض) قالت في بيان لها: "لم يحدث أيّ أمر في محيط المطار حتى الآن، ولكن في الوقت الراهن وحتّى تقوم منظمة الطيران المدني بتحديد الموقف لنا، فقد تمّ تعليق الرحلات مؤقتًا بانتظار اتضاح الظروف".



وسمعت أصوات عدة انفجارات كبيرة خلال ساعات فجر اليوم الجمعة، في طهران ومحيطها (جنوب غرب).



هذا وسمعت أصوات عدة انفجارات كبيرة خلال ساعات فجر اليوم الجمعة، في طهران ومحيطها (جنوب غرب). ولا يزال مصدر هذه الانفجارات غير معروف حتى الآن.



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