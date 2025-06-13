استشهاد القائد العام للحرس الثوري الاسلامي وعدد من العلماء

وأفادت وكالة مهر للأمباء نقلا عن وكالة تسنيم للأنباء، انه استشهد اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإسلامي في هجوم شنه الاحتلال الإسرائيلي على مقر القائد العام للحرس الثوري الإسلامي في طهران.

كما اعلنت تسنيم انه استشهد العالمان النوويان محمد مهدي طهرانجي وفريدون عباسي في هجمات شنها الكيان الصهيوني فجر اليوم.

وكذلك استشهد اللواء غلام علي رشيد قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي في الحرس الثوري الإيراني إثر الهجوم.

هذا وبينما اعلنت وكالة الأنباء الإيرانية ان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري في غرفة العمليات ولم يصب بأذى.

نفذ الكيان الصهيوني فجر اليوم الجمعة عدة هجمات على مناطق مختلفة في إيران بما فيها طهران ادى الى استشهاد عدد من المواطنين.

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