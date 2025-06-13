وزير الخارجية الايراني يبعث رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في أعقاب العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على عدة نقاط في إيران، بما في ذلك منشأة نطنز النووية، بعث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، داعياً إلى إدانة صريحة لعدوان الكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية.

وفي هذه الرسالة، أكد عراقجي على قرار إيران باتخاذ تدابير خاصة لحماية المعدات والمواد النووية، وذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد ردا حاسما على هذا العدوان.

كما دعا المدير العام إلى اتخاذ إجراءات فورية لعقد اجتماع طارئ لمجلس المحافظين لمعالجة هذا الوضع.

ومن الجدير بالذكر أنه قبل ساعات من هجوم الكيان الصهيوني، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً متحيزاً ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية استناداً إلى تقارير لا أساس لها من الصحة صادرة عن المدير العام للوكالة.

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