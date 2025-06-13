عراقجي: رد إيران على عدوان الكيان الإسرائيلي سيكون حاسما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في رده على اتصال هاتفي من وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اعتبر وزير خارجية بلادنا، السيد عباس عراقجي، عدوان الكيان الصهيوني على المنشآت النووية وهجومه على المناطق السكنية واستشهاد أساتذة الجامعات وكبار المسؤولين العسكريين والنساء والأطفال الأبرياء في بلدنا انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأكد: "إن حكومة وشعب إيران يتوقعان من المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، إدانة هذا الهجوم الإجرامي".

وأكد وزير خارجية بلادنا أن رد إيران على عدوان الكيان الإسرائيلي سيكون حاسما.

كما أكد وزير الخارجية الإيطالي أنه أبلغ المسؤولين الإسرائيليين الذين اتصل بهم أن هذا الإجراء غير مقبول ويجب إيقافه. دعا أنطونيو تاجاني إلى ضبط النفس، وأعلن استعداد إيطاليا لإحياء مسار الحوار لإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.

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