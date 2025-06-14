ولي العهد السعودي: العالم الإسلامي اليوم موحد الصوت والموقف لدعم إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ولي العهد السعودي أشار إلى أن جميع شعوب العالم الإسلامي اليوم موحدة ومتضامنة في دعمها لإيران، وأنه يسعى في كل تحركاته الدبلوماسية إلى ممارسة الضغط الدولي من أجل وقف عدوان الكيان الصهيوني.

وأعرب الرئيس الإيراني في مستهل الاتصال عن شكره العميق للتواصل الأخوي من ولي العهد السعودي، وللتعاون الصادق من خادم الحرمين الشريفين والجهات المعنية في السعودية في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وفي معرض حديثه عن التطورات الأخيرة، قال بزشكيان: "الاعتداءات التي شنّها الكيان الصهيوني على بلدنا، تؤكد مجددًا على طبيعته العدوانية"، موضحًا أنه "منذ توليه منصب الرئاسة، سعى لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، إلا أن هذا الكيان كان يعمل باستمرار على تعطيل أي إنجاز إيراني في مختلف المجالات".

وأضاف أن تعزيز الوحدة والأخوّة بين الدول الإسلامية هو السبيل الأمثل لمواجهة الجرائم الإسرائيلية، خصوصًا في قطاع غزة، داعيًا المملكة إلى الاضطلاع بدور محوري في توحيد الصف الإسلامي للدفاع عن حقوق الشعوب المسلمة، معربًا عن أمله في "أن تتكاتف الجهود لننشر الأمن والطمأنينة في المنطقة".

من جانبه، أدان ولي العهد السعودي بشدة الاعتداءات الظالمة للكيان الصهيوني على إيران، وعبّر عن تعازيه الحارة وتضامنه مع الشعب الإيراني في ضحايا هذه الاعتداءات، مؤكدًا أن "السعودية تقف بثبات إلى جانب إخوتها في الجمهورية الإسلامية، وأن العالم الإسلامي اليوم موحد الصوت والموقف في دعم إيران".

وأضاف: "نعتقد أن إسرائيل تسعى من خلال تصعيد التوترات إلى جرّ الولايات المتحدة إلى قلب الصراع، ولكننا على ثقة بأن ردّ إيران المتّزن والعقلاني سيُفشل هذه المحاولات".

وختم محمد بن سلمان بالتأكيد على أن بلاده لن تتوانى عن تقديم أي دعم ضروري لإخوتها في إيران.

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