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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٣٨ م

تفعيل الدفاع الجوي في تبريز

تفعيل الدفاع الجوي في تبريز

مساء الجمعة، وفي أعقاب تسلل طائرات صغيرة معادية تابعة للكيان الصهيوني إلى أجواء تبريز، تم تفعيل الدفاعات الجوية والتصدي لها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وبعد تسلل طائرات صغيرة تابعة للكيان الصهيوني سماء تبريز، فإن مقاتلي الدفاع الجوي تصدوا معها وحافظوا على أمن الأجواء.

تمكنت دفاعات تبريز الجوية من اعتراض طائرة صغيرة معادية تابعة للكيان الصهيوني أثناء رصدها.

/انتهى/

رمز الخبر 1959654
جواد ماستری فراهانی

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