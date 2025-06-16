اسرائيل تلقت ضربات موجعة من إيران؛ ترامب يسعى لإنقاذ تل أبيب

وكالة مهر للأنباء - المجموعة الدولية: بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية على تل أبيب ومدن أخرى في الأراضي المحتلة، تكثفت الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

ووفقًا لمراقبين دوليين، أدى نجاح الهجمات الصاروخية الإيرانية إلى تغيير في نهج الولايات المتحدة وإسرائيل، ويجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاورات مع دول مختلفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين.

صرح نائب وزير الخارجية الباكستاني السابق، شمشاد أحمد خان، في مقابلة مع مراسل وكالة مهر، حول الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل: "أحدى أهداف هذه الهجمات هو تدمير المنشآت النووية الإيرانية. ومع ذلك، فإن هذه المنشآت تقع في أعماق الأرض لدرجة يصعب معها تدميرها بالصواريخ". وأضاف: الهدف الثاني من هذه الهجمات هو تغيير النظام في إيران، لكن اللافت للنظر هو أن الشعب الإيراني توحد ضد الكيان الصهيوني ودعم سيادته. تغيير النظام في إيران مستحيل، ولن يستجيب الشعب الإيراني لنداءات السلطات الصهيونية، بل على العكس، هناك احتمال لانتفاضة شعبية ضد حكومة إسرائيل المغتصبة.

وقال المندوب الباكستاني السابق لدى الأمم المتحدة: لقد أخطأت أمريكا مرة أخرى في حساباتها. نفذت أمريكا هذا الهجوم عبر إسرائيل. قبل التوصل إلى اتفاق، نفذوا هذا العمل كأداة ضغط، دون أدنى تفكير في رد فعل إيران.

وأضاف شمشاد أحمد خان: الإيرانيون شعب شجاع، وسيلقنون إسرائيل درسًا قاسيًا بالتأكيد. الآن لدى إيران الشرعية الكاملة للرد، وستكون حرة تمامًا في قراراتها.

كما حذر: بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وجرائم إسرائيل الجديدة، وانتهاكها وعودها برفع العقوبات، قد تنسحب إيران أيضًا من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لإرساء وقف إطلاق نار إقليمي، قال أيضًا: "لا ينبغي أن نتوقع أي شيء من دول المنطقة".

خلال زيارة ترامب الأخيرة لدول الخليج الفارسي، كان من الواضح أنه يبحث عن عمل تجاري. فهو ليس سياسيًا ولا دبلوماسيًا، بل هو رجل أعمال ومقامر يتصرف حيثما يرى مصالحه. لذلك، لا يمكن الوثوق بترامب إطلاقًا، ولا ينبغي توقع أي شيء من أمراء المنطقة العرب.

صرح الدبلوماسي الباكستاني السابق: "بعد الهجوم الانتقامي الإيراني، تغيرت نبرة ترامب، وهو الآن يتحدث عن الدبلوماسية ووقف إطلاق النار. وهناك أيضًا مؤشرات على تحركات من الصين وروسيا. حتى حلفاء الولايات المتحدة، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يؤكدون على حل القضية دبلوماسيًا، لأن إسرائيل تكبدت خسائر فادحة". الإيرانيون يهاجمون أينما يشاؤون، وقد أدركت الدول الغربية أن منظومة الدفاع الإسرائيلية لا تستطيع إيقاف الطائرات المسيرة الإيرانية.

وفي إشارة إلى عواقب استمرار الحرب، أكد قائلاً: إذا استمرت الهجمات، ستنشأ أزمة نفطية في العالم، مما سيسبب صدمات اقتصادية في دول مثل أوروبا واليابان والصين.

وأضاف شمشاد أحمد خان: "التهديد الإسرائيلي لا يستهدف إيران فحسب، بل إن باكستان معرضة للخطر أيضًا. شعبنا مستعد دائمًا لمثل هذه التهديدات، ولن نفوت أي فرصة. الآن هو الوقت المناسب لنا جميعًا للتوحد لمواجهة هذا التهديد".

وأكد قائلاً: "يقف شعب باكستان إلى جانب إيران بكل قلبه، كما أعلنت الحكومة الباكستانية تضامنها مع إيران صراحةً. إسرائيل لا تشكل تهديدًا لإيران فحسب، بل تشكل أيضًا خطرًا جسيمًا على باكستان".

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