الصهاينة يُقرون بخسائر فادحة جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء أعلنت مصادر صهيونية أن حجم الخسائر التي لحقت بالنظام في الأيام الثلاثة الماضية تجاوز مليار شيكل.

وفي الوقت نفسه، أعلنت القناة 12 التابعة للكيان الصهيوني أن أكثر من 200 ألف إسرائيلي يتجولون خارج الأراضي المحتلة بسبب تعليق الرحلات الجوية.

من جهة أخرى، أعلن "مايك هاكابي"، السفير الأمريكي لدى الأراضي المحتلة، إغلاق سفارة وقنصلية واشنطن في إسرائيل اليوم كإجراء احترازي.

وأضاف: سقط صاروخ إيراني قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب، وألحق أضرارًا بمبنى السفارة، دون أن يُصاب أي من الموظفين.

في حين أفادت مصادر صهيونية بإصابة 103 مستوطنين خلال الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب.

وأعلنت هذه المصادر تدمير ملجأ في "بيت تكفا" وسط الكيان الصهيوني في الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير. كما أفادت الجبهة الداخلية للكيان بفتح تحقيق في حادث خطير داخل ملجأ في هذه المنطقة. واستُهدف مبنى في تل أبيب مباشرةً بصواريخ إيرانية، ما أدى إلى انهياره. كما أفادت وسائل الإعلام الصهيونية بالدمار الشديد الذي لحق بتل أبيب جراء الهجوم الصاروخي الإيراني.

وأشارت إذاعة الجيش الصهيوني إلى تعطل نظام اعتراض الصواريخ.

وفي الوقت نفسه، تناولت وسائل الإعلام الصهيونية أهمية مصفاة حيفا وسبب استهدافها من قبل إيران: تُعالج مصفاة حيفا المستهدفة 10 ملايين طن من النفط الخام يوميًا، وتُزود أوروبا بالنفط والطاقة. يُعد مجمع مصفاة "بازان" الكيميائية في حيفا أكبر مصفاة في إسرائيل، حيث يُنتج 200 ألف برميل من النفط يوميًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أعلنت مصادر إخبارية في الأراضي المحتلة، قبل ساعات، وعقب بدء جولة جديدة من الهجمات الصاروخية التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إسرائيل، عن سماع دوي انفجارات في مناطق مختلفة.

وأعلنت وسائل الإعلام أن محطة حيفا للطاقة تعرضت لقصف صاروخي إيراني، وأن مناطق واسعة من وسط إسرائيل انقطعت عنها الكهرباء.

كما أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية شنت هجومًا واسع النطاق على أهداف في مناطق مختلفة من إسرائيل.

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