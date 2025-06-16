تدمير 8 طائرة مسيرة بواسطة قوات حرس الحدود في إيلام

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد صرح تاج الدين صالحيان ظهر يوم الاثنين في حديثه مع وسائل الإعلام: "في محافظة إيلام، وبفضل الجاهزية الكاملة للدفاع الجوي، تم استهداف طائرة مسيرة متقدمة كانت قد تجاوزت حدود بلادنا في "دشت عباس"، وتم إسقاطها".

وأضاف: "وفقًا لتقارير حرس الحدود المتواجد في المحافظة، تم إسقاط 8 طائرات مسيرة أخرى بواسطة القوات الأمنية".

وأشار معاون المحافظ إلى أن هذه الإجراءات تعكس مستوى عالٍ من الجاهزية والقدرة للدفاع الجوي في المحافظة، مؤكدًا أنه في حال حدوث أي اعتداء، سيتم الرد بسرعة.

وأكد صالحيان أن الوضع في المحافظة طبيعي، وجميع الإدارات والمؤسسات تواصل أداء أنشطتها اليومية.

كما أضاف: "لحسن الحظ، الوضع الأمني والاجتماعي في المحافظة هادئ ومتحد، ولا توجد أي مشاكل".

ودعا المواطنين والمسؤولين إلى الحفاظ على روح التعاون والوحدة، مشددًا على أهمية عدم الانتباه للشائعات والأخبار الزائفة، وضرورة متابعة الأخبار الرسمية فقط من وسائل الإعلام الوطنية والإذاعة والتلفزيون للجمهورية الإسلامية.

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