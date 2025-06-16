وزير الدفاع الباكستاني: متضامنون مع الأشقاء في إيران وجاهزون للكفاح من أجلهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف للجزيرة مباشر: "متضامنون مع الأشقاء في إيران وجاهزون للكفاح من أجلهم بالمنظمات الدولية".

وصرح خواجه آصف: "لا علاقات لنا مع إسرائيل وعلى العالم الإسلامي مراجعة علاقاته بها فهي تهديد للمنطقة..العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني توسع ليشمل اليمن والآن إيران".

وتابع: "يجب وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى إيران فورا.. العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة وعلى إيران يشكل جرائم حرب والولايات المتحدة الداعمة للدولة المارقة إسرائيل بإمكانها لعب دور محوري لوقف العدوان".

وأضاف وزير الدفاع الباكستاني: "على الولايات المتحدة التوقف عن دعم الدولة المارقة إسرائيل وعلينا بذل الجهود الدبلوماسية ومساعدة إيران في مواجهة هذا العدوان"، مشيرا الى ان إيران لم تقدم لنا طلبا بمساعدة عسكرية.

وتابع آصف: "نراقب الوضع ونأمل أن تسهم الجهود التي أعلنت عنها الولايات المتحدة للتهدئة والتوصل إلى حلول دبلوماسية"، مبينا انه إذا تصاعدت الأمور سنرد حتما لكننا لا نرى تصعيدا الآن

وأكد وزير الدفاع الباكستاني انه على الدول الإسلامية أن تواجه خطر التهديد الإسرائيلي ويجب إقامة دولة فلسطينية ضمن حل الدولتين وإلا فإن السلام سيكون هشا وستسمر التهديدات الإسرائيلية في المنطقة".

وقال: "إسرائيل دولة نووية لكنها لم توقع أي اتفاقية دولية في مجال التسلح النووي ولا يحق لإسرائيل استهداف المواقع النووية الإيرانية التي تخضع للرقابة الدولية"، مؤكدا: "من حق إيران امتلاك برنامج نووي وهي تعتبر الضحية في هذا الصراع".

وأردف قائلا: "إذا أفلتت إسرائيل من العقاب فسيزعزع ذلك السلام في المنطقة وخارجها..ليست لنا علاقات مع إسرائيل وعلى العالم الإسلامي أن يراجع علاقاته معها فهي تشكل تهديدا للمنطقة

وأكد وزير الدفاع الباكستاني في الختام: "على الدول الغربية أن تصغي لشعوبها وأن تسحب دعمها لإسرائيل".

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