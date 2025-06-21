بوتين: العالم يتجه نحو الحرب العالمية الثالثة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه من أن العالم يتجه نحو الحرب العالمية الثالثة.

وقال للصحفيين: "الوضع مقلق، أقول هذا دون مزحة أو سخرية ، هناك احتمال كبير لحدوث هذه الحرب وهذا الاحتمال آخذ في الازدياد وهذه العملية التي يتم اتباعها أمام أعيننا سيكون لها تأثير مباشر علينا".

وقال بوتين أيضا إن الحرب بين إيران وإسرائيل لم تتسبب في زيادة ملموسة في أسعار النفط وأنه لا توجد حاجة لتدخل مجموعة أوبك للسيطرة على أسواق النفط.

كما أعلن فلاديمير بوتين أمس أن موسكو تشارك" أفكارها " مع إيران وإسرائيل حول كيفية إنهاء إراقة الدماء.

وقال بوتين: "نحن على اتصال دائم مع أصدقائنا الإيرانيين وقدمنا مقترحات فهي قيد الدراسة.

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