الحرس الثوري الايراني محذرا ساكني تل أبيب: غادروا في أسرع وقت ممكن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه الحرس الثوري الإيراني تحذيرا لسكان تل أبيب: غادروا تل أبيب في أسرع وقت ممكن!
ويهذا التحذير هو رد الحرس الثوري الإيراني على التحذير الأخير الذي أصدره جيش الاحتلال لسكان طهران بالمغادرة.
وجه الحرس الثوري الإيراني تحذيرا لسكان تل أبيب: غادروا تل أبيب في أسرع وقت ممكن!
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه الحرس الثوري الإيراني تحذيرا لسكان تل أبيب: غادروا تل أبيب في أسرع وقت ممكن!
ويهذا التحذير هو رد الحرس الثوري الإيراني على التحذير الأخير الذي أصدره جيش الاحتلال لسكان طهران بالمغادرة.
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