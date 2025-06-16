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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٤٣ م

الحرس الثوري الايراني محذرا ساكني تل أبيب: غادروا في أسرع وقت ممكن

الحرس الثوري الايراني محذرا ساكني تل أبيب: غادروا في أسرع وقت ممكن

وجه الحرس الثوري الإيراني تحذيرا لسكان تل أبيب: غادروا تل أبيب في أسرع وقت ممكن!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه الحرس الثوري الإيراني تحذيرا لسكان تل أبيب: غادروا تل أبيب في أسرع وقت ممكن!

ويهذا التحذير هو رد الحرس الثوري الإيراني على التحذير الأخير الذي أصدره جيش الاحتلال لسكان طهران بالمغادرة.

رمز الخبر 1959443

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