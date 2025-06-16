الحرس الثوري الايراني محذرا ساكني تل أبيب: غادروا في أسرع وقت ممكن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه الحرس الثوري الإيراني تحذيرا لسكان تل أبيب: غادروا تل أبيب في أسرع وقت ممكن!

ويهذا التحذير هو رد الحرس الثوري الإيراني على التحذير الأخير الذي أصدره جيش الاحتلال لسكان طهران بالمغادرة.