عراقجي: اعتداء الصهاينة على مركز مدني ينقل الحقيقة يمثل قمة جبنهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عراقجي: يمثل هذا الهجوم قمة الجبن في مهاجمة مركز مدني ينقل الحقيقة.

وأضاف: إن الإسرائيليين يعتقدون أنه باستشهاد قادتنا أو مهاجمة بعض المراكز فإن الجمهورية الإسلامية ستصبح ضعيفة لدرجة أنها ستستسلم، لكنهم لم يعرفوا الشعب الإيراني.

وتابع قائلا: إن خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس ( (حرب السنوات الثمانية التي شنها نظام صدام البائد علي ايران) دافعنا ببسالة، ثم صمدنا في وجه كل العقوبات والضغوط.

وتابع ان الاسرائيليون أصيبوا بخيبة أمل، حين شهدوا تم استبدال قادتنا على الفور، وأظهرت قواتنا المسلحة جاهزيتها.

وأكد عراقجي: إنه يجب على أعدائنا أن يعلموا أنهم لا يستطيعون التوصل إلى حل من خلال الخيار العسكري ولا يستطيعون إجبار الشعب الإيراني على قبول مطالبهم.

وشن الكيان الصهيوني، عصر أمس الاثنين، هجوما على استوديو البث المباشر لأخبار التلفزيون الواقع في "المبنى الزجاجي" لهيئة الإذاعة والتلفزيون الايرانية بالعاصمة طهران.

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