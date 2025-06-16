بقائي يروي ما رءاه من جريمة حرب للكيان الصهيوني خلال زيارته لمستشفى شهداء تجريش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية وقال: قمت مساء الاثنين بزيارة مستشفى شهداء تجريش للترحيب بالجرحى الذين أصيبوا في الانفجار الصاروخي الإسرائيلي أمس. سقطت قذيفة أطلقها النظام الإسرائيلي بجوار المستشفى مباشرة، في الشارع المقابل، خلف إشارة مرور حمراء، على المارة والسيارات، ما أدى إلى استشهاد 17 شخصاً وإصابة 46 آخرين.

وأضاف: هذه جريمة حرب بالمعنى الحرفي للكلمة. غرق طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات نتيجة انفجار أنبوب مياه في المنطقة والفيضان الناتج عنه.

وازضح بقائي: من بين الشهداء امرأة حامل، ومراهق يبلغ من العمر 16 عاماً حصل على درجة النجاح في الامتحان النهائي، وعامل، وسائقا سيارة أجرة، وعدد آخر من المواطنين.

وتابع: من بين الجرحى الذين التقيت بهم كان هناك عسكري قديم في غيبوبة، ومصفف شعر شاب ينتظر إجراء عملية جراحية في الرئة، وسائق سيارة أجرة لا يزال فاقدًا للوعي، ولاجئ أفغاني أصيب في كلتا يديه.

واكد: لقد أعجبت بحماسة ودعم الأطباء والممرضات في المستشفى، الذين كانوا يخدمون بوجوه مرحة وغير أنانية في مثل هذه الظروف.

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