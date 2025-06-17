بقائي يرد على مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية

وأفادت وكالة مھر للأنباء، ان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي، رد على نائبة رئيس المفوضية الأوروبية "كايا كالاس":



وقال: من فضلك لا تبرّري العدوان! ‏كيف يمكنكِ أن تعبّري عن القلق تجاه البرنامج السلمي الإيراني، وهو خاضع لأشد عمليات التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تتجاهلين الترسانة الضخمة من الأسلحة النووية لدى "إسرائيل"؟!



واضاف: ‏إيران لم تسعَ يومًا لامتلاك السلاح النووي، بخلاف الطرف المعتدي الذي يشكّل العقبة الوحيدة أمام تحقيق «شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية»، وهي المبادرة التي طرحتها إيران منذ عام 1974.



وختم بالقول: ‏كيف يمكنكِ الحديث عن «خفض التوتر»، دون إدانة المعتدي ووقف عدوانه وجرائمه الحربية؟!