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١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٤٢ ص

القوات الايرانية تحبط هجوما للعدو الصهيوني على معسكر الشهيد زين الدين في أبهر

القوات الايرانية تحبط هجوما للعدو الصهيوني على معسكر الشهيد زين الدين في أبهر

في ساعات الصباح الباكر من اليوم الاثنين، استهدفت غارة جوية للعدو الصهيوني إحدى المعسكرات في المحافظة. ولكن بفضل اليقظة والاستعداد الكامل للقوات المسلحة تم إحباط هذا العمل العدائي.

وأفات وكالة مهر للأنباء نقلا عن العلاقات العامة لفيلق أنصار المهدي في محافظة زنجان، أن الكيان الصهيوني المزيف يواصل أعماله الجبانة والإجرامية، محاولا تحقيق أهدافه المرسومة مسبقا من خلال مهاجمة معسكر الشهيد زين الدين في مدينة أبهر. لكن بفضل التدابير الحثيثة التي اتخذها القادة والرد السريع من جانب المناضلين تم إحباط هذه العملية بشكل كامل ولم تسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأكد البيان أيضا: أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة بروح مضاعفة للرد بحزم على أي تهديد، وهي، بالاعتماد على القدرة الإلهية ودعم الشعب الإيراني العظيم، لن تتراجع عن ساحة الدفاع حتى التدمير الكامل للكيان الصهيوني.

جدير بالذكر أنه عقب هذه الحادثة ارتفع مستوى جاهزية القوات العسكرية والدفاعية في المنطقة، ويتم فحص الجوانب الفنية والاستخباراتية لهذا الهجوم من قبل المؤسسات المعنية.

/انتهى/

رمز الخبر 1959516
جواد ماستری فراهانی

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