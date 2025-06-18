تمديد تعليق الرحلات الجوية في إيران حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مهدي رمضاني، المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، قال إن تعليق الرحلات الجوية لا يزال ساريًا، مضيفًا أن المجال الجوي للبلاد سيبقى مغلقًا حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء، 18 يونيو.
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أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية عن تمديد تعليق الرحلات الجوية في إيران، مشيرًا إلى أن الأجواء الإيرانية ستظل مغلقة حتى الساعة 14:00 من بعد ظهر اليوم (الأربعاء، 18 يونيو).
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مهدي رمضاني، المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، قال إن تعليق الرحلات الجوية لا يزال ساريًا، مضيفًا أن المجال الجوي للبلاد سيبقى مغلقًا حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء، 18 يونيو.
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