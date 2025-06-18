قائد الشرطة الايرانية يعلن القبض على 5 جواسيس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد العام لقوات الشرطة العميد احمد رضا رادان اليوم الاربعاء انه تم القبض على 5 عملاء مندسين للكيان الصهيوني وشبكة الموساد التجسسية في البلاد وضبط كميات من ادوات التجسس والمتفجرات كانت بحوزتهم.

واضاف انه تم بفضل تعاون الشعب الحاق ضربات قاسية بالهيكلية التجسسية والعملاء المندسين للصهاينة.

وتابع العميد رادان انه تم القبض على اربعة من الارهابيين العملاء للموساد بعد اشتباك خاضته ضدهم قوات الشرطة، وهم الان بتصرف هذه القوات.

واضاف انه تم بفضل المعطيات التي قدمها المواطنون، تحديد واعتقال واحد اخر من جواسيس الكيان الصهيوني بمحافظة كردستان (غرب) وبحوزته كميات كبيرة من الادوات بما فيها اجهزة التحكم عن بعد ومتفجرات ووسائل التجسس.