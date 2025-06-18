بعثة ايران لدى الامم المتحدة تكذب ادعاء ترامب حول طلب عقد لقاء في البيت الابيض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردا على مزاعم الرئيس الامريكي دونالد ترامب قالت البعثة الايرانية لدى المنظمة الدولية اليوم الاربعاء: "ان اي مسؤول ايراني لم يتقدم لحد الان اطلاقا باي طلب للركوع أمام بوابات البيت الابيض. ان الشيء الوحيد الاكثر اشمئزازا وقرفا من اكاذيبه، هو التهديد الجبان بالقضاء على قائد الثورة الايرانية المعظم."

واكدت بعثة الجمهورية الاسلامية الايرانية: ان ايران لن تتفاوض تحت الضغط، ولن تقبل بالسلام تحت الضغط، ولن تتفاوض بالتاكيد مع داعٍ للحرب خرج عن الخدمة ويسعى للبقاء في المشهد.

وتابعت البعثة الايرانية لدى المنظمة الدولية: "ان ايران سترد على اي تهديد بتهديد متبادل، وستبدي ردة فعل على اي اجراء باجراء متبادل."