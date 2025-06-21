العدوان الصهيوني يستهدف مروحية الهلال الأحمر الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار بيان جمعية الهلال الأحمر الإيراني إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الاحتلال مؤسسات الإغاثة، حيث سبق أن استهدفت في 16 يونيو الجاري إحدى سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر أثناء قيامها بإسعاف المصابين، ما أسفر عن استشهاد اثنين من كوادر الإغاثة.

وفي سياق متصل، أعلنت العلاقات العامة لهيئة الطوارئ بمحافظة خوزستان أن مركز إسعاف 115 في مزار شهداء مدينة هويزه تعرض ظهر اليوم السبت، 21 يونيو، لهجوم جوي من قبل الكيان الصهيوني، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وأكد البيان أن هذا الهجوم البربري لم يسفر عن خسائر بشرية، ولم يُصَب أي من الكوادر العاملة في المركز، بالرغم من الحجم الكبير للدمار.