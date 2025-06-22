الطاقة الذرية الإيرانية تصدر بيانا بشأن الهجوم الامريكي على المواقع النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الاحد بيانا بعد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن هجوم امريكي على المواقع النووية الايرانية.

وجاء في نص البيان:

في سياق الهجمات الوحشية للعدو الصهيوني خلال الأيام القليلة الماضية، تعرضت فجر اليوم المواقع النووية للبلاد في فوردو ونطنز وأصفهان لهجوم من قبل أعداء إيران الإسلامية في عمل وحشي يتناقض مع القانون الدولي وخاصة معاهدة حظر الانتشار النووي.

إن هذا الإجراء المخالف للقانون الدولي، تم للأسف الشديد في ظل اللامبالاة وحتى التواطؤ من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إن العدو الأمريكي، ومن خلال رسالة رئيس جمهورية هذا البلد على الفصاء الافتراضي، قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على المواقع المذكورة، والتي تقع تحت الإشراف المستمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، استناداً إلى اتفاقية الضمانات ومعاهدة منع الانتشار النووي.

من المتوقع أن يدين المجتمع الدولي الفوضى القائمة على قانون الغاب، ويدعم إيران في نيل حقوقها المشروعة.

وتؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للأمة الإيرانية العظيمة أنها رغم مؤامرات أعدائها الشريرة، فإنها بجهود آلاف من علمائها وخبرائها الثوريين والمتحمسين، لن تسمح بتوقف مسيرة تطور هذه الصناعة الوطنية، التي هي ثمرة دماء الشهداء النوويين.

وقد وضعت هذه المنظمة على جدول أعمالها الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الإجراءات القانونية، للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني النبيل.

/انتهى/