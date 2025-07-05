حماس.. أهم ما في اتفاق وقف النار هو الضمانات

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال كيلاني ان حماس، طوال جولات المفاوضات السابقة كانت تبدي ايجابية عالية وتدرس كل المقترحات التي قُدمت لها بمهنية وبكفائة وتتشاور مع كل الفصائل الفلسطينية.

وأكد ان نجاح أي اتفاق لايتوقف علی تجاوب المقاومة انما علی وجود ضمانات حقيقية تردع هذا المحتل الغاصب عن استمرار المجازر، فإنه يرتكب إبادة جماعية بحق شعبنا في قطاع غزة.

وأوضح كيلاني ان الضمانات يجب ان تعيد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وان لم تتوفر الضمانات بوقف العدوان والاحتلال سيكون الفلسطينيين امام جولة اخری من نزيف الدم وجولة اخری من المجازر والابادة الجماعية.

هذا وقد أعلنت حماس موافقتها علی مقترح وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة حماس، الذي ينص على هدنة لمدة 60 يوما بضمان مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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