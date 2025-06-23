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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:١٤ ص

موجة جديدة من الصواريخ تمطر الأراضي المحتلة

موجة جديدة من الصواريخ تمطر الأراضي المحتلة

بدأ الهجوم الصاروخي على الأراضي المحتلة من قبل القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني قبل دقائق.

أفادت وكالة مهر للأنباء عدة موجات من الضربات الصاروخية استهدفت الأراضي المحتلة الشمالية والوسطى والجنوبية.كما تم الإبلاغ عن عدة انفجارات في وسط الأراضي المحتلة واصابة صاروخ بأشدود.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرة صهيونية غيرت مسارها قبل أن تهبط في مطار بن غوريون في نفس الوقت الذي بدأ فيه الهجوم الصاروخي على المنطقة.

وهربت الطائرة الصهيونية مع بدء الضربات الصاروخية.

موجة جديدة من الصواريخ تمطر الأراضي المحتلة

تفعيل الإنذار في الأراضي المحتلة والصهاينة يهربون إلى الملاجئ:

موجة جديدة من الصواريخ تمطر الأراضي المحتلة

ذكرت وسائل الإعلام الصهيونية أن الإنذارات دقت في جميع مناطق الجليل في الأراضي المحتلة الشمالية. ودعا الجيش الصهيوني الصهاينة للذهاب إلى الملاجئ.

رمز الخبر 1959789
یاسر المصری

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