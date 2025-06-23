موجة جديدة من الصواريخ تمطر الأراضي المحتلة

أفادت وكالة مهر للأنباء عدة موجات من الضربات الصاروخية استهدفت الأراضي المحتلة الشمالية والوسطى والجنوبية.كما تم الإبلاغ عن عدة انفجارات في وسط الأراضي المحتلة واصابة صاروخ بأشدود.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرة صهيونية غيرت مسارها قبل أن تهبط في مطار بن غوريون في نفس الوقت الذي بدأ فيه الهجوم الصاروخي على المنطقة.

وهربت الطائرة الصهيونية مع بدء الضربات الصاروخية.

تفعيل الإنذار في الأراضي المحتلة والصهاينة يهربون إلى الملاجئ:

ذكرت وسائل الإعلام الصهيونية أن الإنذارات دقت في جميع مناطق الجليل في الأراضي المحتلة الشمالية. ودعا الجيش الصهيوني الصهاينة للذهاب إلى الملاجئ.