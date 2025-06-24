سقوط صواريخ ايرانية خلال موجات متعددة في الاراضي المحتلة يخلف قتلى وجرحى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اعلنت وسائل اعلام عبرية عن سقوط قتلى وجرحى اثر هجوم ايران بالصواريخ على مناطق مختلفة من الاراضي المحتلة وخاصة بئر السبع.

اعلنت إذاعة جيش الكيان الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء ان الجيش رصد هجوما صاروخيا من إيران.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: "رصدنا إطلاق صواريخ تجاه مناطق عدة في إسرائيل في هجوم هو الثاني خلال دقائق".

وأوضحت وسائل الإعلام: انطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من ايران.

والجبهة الداخلية توسع إنذارها المبكر ليشمل كل إسرائيل من إيلات جنوبا حتى المطلة شمالا بعد رصد صواريخ من ايران.

وقال الإسعاف الإسرائيلي: "في هذه المرحلة لا توجد تقارير عن سقوط صواريخ أو إصابات".

وقالتوسائل إعلام إسرائيلية اخيرا نقلا عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية: "الحدث انتهى"، ولكن اعلن الجيش الإسرائيلي رصد هجوم صاروخي جديد.

وقالت الجبهة الداخلية: "انطلاق صفارات الإنذار المبكر في وسط وجنوب إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية: "إيران تريد تسجيل الضربة الأخيرة قبل بدء سريان وقف إطلاق النار الساعة 7 من صباح اليوم".

وأعلنت الجبهة الداخلية عن صفارات الإنذار تدوي من جديد في منطقة تل أبيب الكبرى والمستوطنات على السفوح الغربية للضفة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية: الإنذار الحديد يشمل عشرات البلدات في منطقة بيسان وتل أبيب الكبرى والسهل الساحلي الجنوبي.

اعلنت وسائل إعلام عبرية عن إصابة مباشرة لمبنى مؤلف من 7 طوابق في بئر السبع يخلف عدد من القتلى من جراء سقوط صواريخ على المبنى.

وقال الجيش الإسرائيلي: "إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل".

وصرح الإسعاف الإسرائيلي: "نحاول الوصول إلى عالقين في المبنى الذي سقط عليه صاروخ إيراني في بئر السبع".

/انتهى/