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٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٥ م

استهداف سيارة في جنوب لبنان

استهداف سيارة في جنوب لبنان

ذكرت وسائل إعلام، صباح اليوم (الثلاثاء)، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن النظام الإسرائيلي استهدف سيارة بهجوم بطائرة مسيرة في منطقة كفر دجال الواقعة في مدينة النبطية جنوب لبنان.

وأفاد مراسل شبكة المسيرة الإخبارية أن حصيلة أولية لقتلى الهجوم بطائرة مسيرة بلغت ثلاثة قتلى وجرحى آخرين.

لم تُعلن أي معلومات إضافية حول الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هجوم الطائرات المسيرة الذي شنه نظام الاحتلال على جنوب لبنان. رغم سريان وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني ولبنان، إلا أن الأخير انتهك هذا الاتفاق مرارًا وتكرارًا.

/انتهى/

رمز الخبر 1959849
یاسر المصری

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