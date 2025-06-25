إصدار لائحة اتهام بحق 23 جاسوسا إسرائيليا في خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت النيابة العامة في خوزستان عن إصدار لائحة اتهام في أقرب وقت ممكن بحق 23 عنصرًا معاديًا ومرتزقة وداعمًا للكيان الصهيوني، بتهمة التعاون مع الحكومة المعادية .

وأعلن أمير خلفيان هذا الخبر قائلاً: بفضل جهود القضاء في المحافظة، صدرت لوائح اتهام في أسرع وقت ممكن بحق هؤلاء المرتزقة الـ 23 المتهمين من مرتزقة الكيان الصهيوني، الذين استهدفوا أمن البلاد بأفعالهم، بعد تحديد هوياتهم وتوثيق أنشطتهم التخريبية بدقة بالتعاون مع أجهزة الأمن وإنفاذ القانون.

وأضاف: "هؤلاء الأفراد دأبوا على القيام بأنشطة تخريبية في المحافظة، ودعم العدو، وجمع المعلومات له، والدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس، وتنفيذ عمليات نفسية، ونشر أخبار كاذبة، ومحاولة زعزعة الأمن القومي وزعزعة نفسية الشعب".

وحذر المدعي العام المركزي في محافظة خوزستان جميع من يسعون إلى التعاون مع الأعداء الأجانب، مؤكداً أن القضاء في المحافظة لن يتسامح مع أي عمل يُخل بأمن البلاد، وسيتعامل بحزم مع جميع حالات الجريمة في هذه المنطقة. إن أمن الشعب والبلاد خط أحمر بالنسبة لنا، ولن نسمح للأعداء الأجانب وعملائهم في الداخل بزعزعة استقرار المجتمع وأمنه".

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