تل أبيب: آلاف الإسرائيليين يطلبون تعويضات

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الميادين أن قناة 13 التلفزيونية التابعة للكيان الصهيوني أقرت بأنه على الرغم من تنفيذ وقف إطلاق النار فإن حكومة النظام تواجه العديد من المشاكل الاقتصادية والحضرية بعد الحرب مع إيران.

ويتابع التقرير قائلاً إن تكلفة الأضرار التي لحقت بالأراضي المحتلة بلغت مليارات الشواقل، وهو رقم غير مسبوق. كما وُجهت آلاف طلبات التعويض إلى المؤسسات الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، تضررت تل أبيب والمناطق الوسطى أكثر من غيرها، حيث تلقت مصلحة الضرائب 25 ألف طلب تعويض. وحتى الآن، لم يُرَد سوى ثلث هذه الطلبات، وستستغرق عملية تقييم الأضرار بالكامل عدة أسابيع.

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