وزير الداخلية الايراني: القوات المسلحة على اهبة الاستعداد للرد على العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اسكندر مؤمني خلال مراسم تشييع جثامين الشهداء الذين ارتقوا اثر العدوان الصهيوني الاخير اليوم السبت، وفي إشارة إلى الرسالة الثالثة للقائد الثورة الاسلامیة بأن الشعب الإيراني لن يستسلم أبدا،قال: كما شاهد الجميع، قال قائد الثورة الاسلامیة إن هذا النصر الصامد ملك للشعب الإيراني العظيم.

وأكد أن الشعب أظهر تضامنه وأذهل العالم مضيفا،عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الوطن، يوضع كل الاختلافات جانباً ويتحد الجميع للدفاع عن البلاد والوطن ووحدة إيران.

وصرح وزير الداخلية قائلاً: اليوم، أثبتت هذه الملحمة العظيمة التي سطرها الشعب في الميدان تمسكه بمبادئه ووحدة إيران وسلامة أراضيها ولا شك أن هذه الملحمة ستترك أثرها اليوم أيضًا وسيدرك العدو أي دولة يتعامل معها.

وقال مؤمني ردا على سؤال حول ما هو الرد الرادع الذي يجب أن تقدمه إيران للکیان الصهيوني: لقد أثبت الکیان الصهيوني أنه لا يفي بوعده وكما أكد المسؤولون والمجلس الأعلى للأمن القومي والجميع، فإن الجميع على أهبة الاستعداد بعيون مفتوحة ويقظة ويد على الزناد لتوجيه رد قوي للغاية إذا ما أقدم العدو على المماطلة مرة أخرى أو نكث بوعده.

وكان الاحتلال الصهيوني قد شنّ، بدعم أميركي، عدواناً واسعاً على إيران يوم 13 حزيران/يونيو، استمر 12 يوماً، باستهداف مواقع عسكرية ونووية، إضافة إلى منشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت إيران بهجمات واسعة بعنوان عمليات "الوعد الصادق 3" شملت صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع عسكرية واستخبارية وحيوية داخل الأراضي المحتلة.

وفي ذروة التصعيد، نفذت الولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد منشآت نووية إيرانية، فيما ردّت إيران بهجوم استهدف قاعدة "العديد" الأميركية في قطر.

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