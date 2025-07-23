ايران تدعو المنظمات الدولية للتنديد رسميا بالعدوان على المناطق البيئية الحساسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجهت انصاري رسائل الى 10 منظمات دولية تعنى بالبيئة بما فيها الامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة ومعاهدات التنوع البيئي والتغيرات المناخية ورامسر وبازل وروتردام وستوكهولم والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة اشارت فيها الى العدوان العسكري الاخير للكيان الصهيوني على الاراضي الايرانية وحذرت من التداعيات البيئية الشديدة والواسعة لهذا العمل غير القانوني.

واكدت ان هذه الهجمات استهدفت مناطق تقع بالقرب من البيئات الحساسة ومنشآت الطاقة واحتياطيات النفط والبنى التحتية الصناعية، اذ ان خطر تسرب المواد الكيميائية وتلوث المياه والجو وتخريب المنظومات البيئية غير القابل للعودة وتهديد السلامة العامة، ليس يهدد ايران وحدها فحسب بل الاستقرار البيئي للمنطقة والسلامة العابرة للحدود.

واضافت ان ايران بوصفها عضوا فاعلا وملتزما بالعديد من المعاهدات البيئية الدولية، تدعو الاسرة الدولية لابداء ردة فعل جادة وعاجلة.

ودعت رئيسة مؤسسة حماية البيئة المنظمات الدولية للتنديد رسميا باستهداف المناطق البيئية الحساسة في الصراعات، واعتماد الآليات القانونية الدولية لمتابعة وتعويض الخسائر البيئية وفقا للمادة "العامل الملوث يجب أن يدفع"، وبلورة ردود منسقة دولية لترميم الأضرار التي لحقت بالبيئة.